«Бавария» не смогла обыграть «Лейпциг» — в случае победы команда стала бы чемпионом Германии

«Бавария» на выезде сыграла вничью с «Лейпцигом» в матче 32-го тура чемпионата Германии — 3:3.

После первого тайма хозяева вели со счетом 2:0 — забили Беньямин Шешко и Лукас Клостерманн. Во втором тайме у гостей отличились Эрик Дайер, Майкл Олисе и Лерой Сане. На 90+5-й минуте форвард «Лейпцига» Юссуф Поульсен сравнял счет и спас свою команду от поражения.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице бундеслиги с 76 очками. В случае победы над «Лейпцигом» команда стала бы чемпионом Германии-2024/25. Теперь для досрочного завоевания титула мюнхенцам нужно, чтобы «Байер» (67 очков) не победил в матче 32-го тура с «Фрайбургом». Если этого не произойдет, «Баварии» нужно не проиграть менхенгладбахской «Боруссии» в следующем туре.

«Лейпциг» идет на пятой строчке турнирной таблицы с 50 очками.