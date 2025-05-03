Футбол
3 мая, 18:29

«Бавария» не смогла обыграть «Лейпциг» — в случае победы команда стала бы чемпионом Германии

Форвард «Лейпцига» Беньямин Шешко бьет по воротам «Баварии».
Фото Reuters

«Бавария» на выезде сыграла вничью с «Лейпцигом» в матче 32-го тура чемпионата Германии — 3:3.

После первого тайма хозяева вели со счетом 2:0 — забили Беньямин Шешко и Лукас Клостерманн. Во втором тайме у гостей отличились Эрик Дайер, Майкл Олисе и Лерой Сане. На 90+5-й минуте форвард «Лейпцига» Юссуф Поульсен сравнял счет и спас свою команду от поражения.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице бундеслиги с 76 очками. В случае победы над «Лейпцигом» команда стала бы чемпионом Германии-2024/25. Теперь для досрочного завоевания титула мюнхенцам нужно, чтобы «Байер» (67 очков) не победил в матче 32-го тура с «Фрайбургом». Если этого не произойдет, «Баварии» нужно не проиграть менхенгладбахской «Боруссии» в следующем туре.

«Лейпциг» идет на пятой строчке турнирной таблицы с 50 очками.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 32-й тур.
03 мая, 16:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
3:3
Бавария

Футбол
ФК Бавария
ФК Байер
ФК Лейпциг
    • Менхенгладбахская «Боруссия» в добавленное время ушла от поражения в матче с «Хоффенхаймом»

    Дортмундская «Боруссия» разгромила «Вольфсбург» и вернулась в зону выхода в Лигу чемпионов
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Бавария 10 9 1 0 35-6 28
    2
    		 РБ Лейпциг 10 7 1 2 20-13 22
    3
    		 Боруссия Д 10 6 3 1 16-7 21
    4
    		 Штутгарт 10 7 0 3 17-12 21
    5
    		 Байер 10 6 2 2 24-14 20
    6
    		 Хоффенхайм 10 6 1 3 21-16 19
    7
    		 Айнтрахт Ф 10 5 2 3 23-19 17
    8
    		 Вердер 10 4 3 3 15-18 15
    9
    		 Кельн 10 4 2 4 17-15 14
    10
    		 Фрайбург 10 3 4 3 13-14 13
    11
    		 Унион Б 10 3 3 4 13-17 12
    12
    		 Боруссия М 10 2 3 5 13-19 9
    13
    		 Гамбург 10 2 3 5 9-16 9
    14
    		 Вольфсбург 10 2 2 6 12-18 8
    15
    		 Ст-Паули 10 2 1 7 9-20 7
    16
    		 Аугсбург 10 2 1 7 14-24 7
    17
    		 Майнц 10 1 2 7 10-18 5
    18
    		 Хайденхайм 10 1 2 7 8-23 5
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    31 тур
    32 тур
    33 тур
    34 тур
    21.11 22:30 Майнц – Хоффенхайм - : -
    22.11 17:30 Аугсбург – Гамбург - : -
    22.11 17:30 Бавария – Фрайбург - : -
    22.11 17:30 Боруссия Д – Штутгарт - : -
    22.11 17:30 Хайденхайм – Боруссия М - : -
    22.11 17:30 Вольфсбург – Байер - : -
    22.11 20:30 Кельн – Айнтрахт Ф - : -
    23.11 17:30 РБ Лейпциг – Вердер - : -
    23.11 19:30 Ст-Паули – Унион Б - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Гарри Кейн
    Гарри Кейн

    Бавария

    		 13
    Харис Табакович
    Харис Табакович

    Боруссия М

    		 6
    Йонатан Буркардт
    Йонатан Буркардт

    Айнтрахт Ф

    		 6
    П
    Андрей Илич
    Андрей Илич

    Унион Б

    		 5
    Фарес Шаиби
    Фарес Шаиби

    Айнтрахт Ф

    		 5
    Джан Узун
    Джан Узун

    Айнтрахт Ф

    		 4
    И К Ж
    Фабиу Виейра
    Фабиу Виейра

    Гамбург

    		 5 1 1
    Йохан Манзамби
    Йохан Манзамби

    Фрайбург

    		 8 1 2
    Пауль Небель
    Пауль Небель

    Майнц

    		 8 1 2
    Вся статистика

