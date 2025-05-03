Футбол
3 мая, 21:21

Дортмундская «Боруссия» разгромила «Вольфсбург» и вернулась в зону выхода в Лигу чемпионов

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Юлиан Брандт (в центре) в матче против «Вольфсбурга».
Фото Global Look Press

Дортмундская «Боруссия» дома разгромила «Вольфсбург» в матче 32-го тура чемпионата Германии — 4:0.

У хозяев по два гола забили Серу Гирасси и Карим Адейеми.

«Боруссия» поднялась на четвертое место в турнирной таблице бундеслиги с 51 очком. «Вольфсбург» занимает 12-ю строчку с 39 очками.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 32-й тур.
03 мая, 19:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
4:0
Вольфсбург

«Бавария» не смогла обыграть «Лейпциг» — в случае победы команда стала бы чемпионом Германии

«Фрайбург» — «Байер»: онлайн-трансляция матча бундеслиги
