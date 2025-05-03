Менхенгладбахская «Боруссия» в добавленное время ушла от поражения в матче с «Хоффенхаймом»
Менхенгладбахская «Боруссия» дома сыграла вничью с «Хоффенхаймом» в матче 32-го тура бундеслиги — 4:4.
Первые два гола в игре забили хозяева, у которых отличились Фабио Кьяродиа и Рокко Райц. Затем гости нанесли два точных удара усилиями Артур Шавеса и Мариуса Бюльтера. На 64-й минуте форвард Франк Онора забил третий гол «Боруссии». Через 10 минут Адам Гложек и Харис Табакович вывели «Хоффенхайм» вперед, а в добавленное время Тим Кляйндинст снова сделал счет равным.
«Боруссия» с 45 очками занимает 9-е место в турнирной таблице. «Хоффенхайм» (31) идет на 15-й позиции.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|10
|9
|1
|0
|35-6
|28
|
2
|РБ Лейпциг
|10
|7
|1
|2
|20-13
|22
|
3
|Боруссия Д
|10
|6
|3
|1
|16-7
|21
|
4
|Штутгарт
|10
|7
|0
|3
|17-12
|21
|
5
|Байер
|10
|6
|2
|2
|24-14
|20
|
6
|Хоффенхайм
|10
|6
|1
|3
|21-16
|19
|
7
|Айнтрахт Ф
|10
|5
|2
|3
|23-19
|17
|
8
|Вердер
|10
|4
|3
|3
|15-18
|15
|
9
|Кельн
|10
|4
|2
|4
|17-15
|14
|
10
|Фрайбург
|10
|3
|4
|3
|13-14
|13
|
11
|Унион Б
|10
|3
|3
|4
|13-17
|12
|
12
|Боруссия М
|10
|2
|3
|5
|13-19
|9
|
13
|Гамбург
|10
|2
|3
|5
|9-16
|9
|
14
|Вольфсбург
|10
|2
|2
|6
|12-18
|8
|
15
|Ст-Паули
|10
|2
|1
|7
|9-20
|7
|
16
|Аугсбург
|10
|2
|1
|7
|14-24
|7
|
17
|Майнц
|10
|1
|2
|7
|10-18
|5
|
18
|Хайденхайм
|10
|1
|2
|7
|8-23
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|21.11
|22:30
|Майнц – Хоффенхайм
|- : -
|22.11
|17:30
|Аугсбург – Гамбург
|- : -
|22.11
|17:30
|Бавария – Фрайбург
|- : -
|22.11
|17:30
|Боруссия Д – Штутгарт
|- : -
|22.11
|17:30
|Хайденхайм – Боруссия М
|- : -
|22.11
|17:30
|Вольфсбург – Байер
|- : -
|22.11
|20:30
|Кельн – Айнтрахт Ф
|- : -
|23.11
|17:30
|РБ Лейпциг – Вердер
|- : -
|23.11
|19:30
|Ст-Паули – Унион Б
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|13
|
|
Харис Табакович
Боруссия М
|6
|
|
Йонатан Буркардт
Айнтрахт Ф
|6
|П
|
|
Андрей Илич
Унион Б
|5
|
|
Фарес Шаиби
Айнтрахт Ф
|5
|
|
Джан Узун
Айнтрахт Ф
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиу Виейра
Гамбург
|5
|1
|1
|
|
Йохан Манзамби
Фрайбург
|8
|1
|2
|
|
Пауль Небель
Майнц
|8
|1
|2
