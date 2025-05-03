Менхенгладбахская «Боруссия» в добавленное время ушла от поражения в матче с «Хоффенхаймом»

Менхенгладбахская «Боруссия» дома сыграла вничью с «Хоффенхаймом» в матче 32-го тура бундеслиги — 4:4.

Первые два гола в игре забили хозяева, у которых отличились Фабио Кьяродиа и Рокко Райц. Затем гости нанесли два точных удара усилиями Артур Шавеса и Мариуса Бюльтера. На 64-й минуте форвард Франк Онора забил третий гол «Боруссии». Через 10 минут Адам Гложек и Харис Табакович вывели «Хоффенхайм» вперед, а в добавленное время Тим Кляйндинст снова сделал счет равным.

«Боруссия» с 45 очками занимает 9-е место в турнирной таблице. «Хоффенхайм» (31) идет на 15-й позиции.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1. 32-й тур.

03 мая, 16:30. Borussia-Park (Менхенгладбах)

