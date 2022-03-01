Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 17:07

Левандовски заинтересован в переходе в «Атлетико»

Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски может продолжить карьеру в Испании. Польский форвард заинтересован в переходе в «Атлетико», сообщает El Chiringuito.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 39 мячей и отдал три результативные передачи в 33 матчах за «Баварию». Контракт нападающего с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее футболист открыто высказывал недовольство тем, что «Бавария» затягивает переговоры по новому договору.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость поляка за 50 миллионов евро.

Роберт Левандовски
ФК Атлетико
ФК Бавария
3
1
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как не позволить затоптать российский спорт. Для этого нужно задействовать внутренние резервы
«Так российский футбол еще никто не уничтожал»: что произошло после того, как ФИФА отлучила Россию
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Боруссия» продлила соглашение с одним из главных спонсоров на 100 миллионов евро
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 24 19 1 4 75-26 58
2
 Боруссия Д 24 16 2 6 64-37 50
3
 Байер 24 13 5 6 63-39 44
4
 РБ Лейпциг 24 12 4 8 50-28 40
5
 Фрайбург 24 11 7 6 39-26 40
6
 Хоффенхайм 24 12 4 8 47-36 40
7
 Майнц 24 10 4 10 35-29 34
8
 Унион Б 24 10 7 7 32-32 37
9
 Кельн 24 9 9 6 36-38 36
10
 Айнтрахт Ф 24 8 7 9 33-36 31
11
 Бохум 24 8 5 11 25-34 29
12
 Арминия 24 5 10 9 22-32 25
13
 Вольфсбург 24 8 4 12 26-37 28
14
 Аугсбург 24 5 8 11 26-41 23
15
 Боруссия М 24 7 6 11 32-48 27
16
 Штутгарт 24 4 7 13 28-45 19
17
 Герта 24 6 5 13 25-54 23
18
 Гр. Фюрт 24 3 5 16 22-62 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
4.03 22:30
Арминия – Аугсбург
 - : -
5.03 17:30
Бавария – Байер
 - : -
5.03 17:30
Бохум – Гр. Фюрт
 - : -
5.03 17:30
Вольфсбург – Унион Б
 - : -
5.03 17:30
Герта – Айнтрахт Ф
 - : -
5.03 17:30
РБ Лейпциг – Фрайбург
 - : -
5.03 20:30
Штутгарт – Боруссия М
 - : -
6.03 17:30
Майнц – Боруссия Д
 - : -
6.03 19:30
Кельн – Хоффенхайм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 28
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 7
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 21 2 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 20 1 5
Роберт Андрих

Роберт Андрих

Байер

 19 1 4
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости