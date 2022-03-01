Левандовски заинтересован в переходе в «Атлетико»
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски может продолжить карьеру в Испании. Польский форвард заинтересован в переходе в «Атлетико», сообщает El Chiringuito.
В нынешнем сезоне Левандовски забил 39 мячей и отдал три результативные передачи в 33 матчах за «Баварию». Контракт нападающего с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Ранее футболист открыто высказывал недовольство тем, что «Бавария» затягивает переговоры по новому договору.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость поляка за 50 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|24
|19
|1
|4
|75-26
|58
|
2
|Боруссия Д
|24
|16
|2
|6
|64-37
|50
|
3
|Байер
|24
|13
|5
|6
|63-39
|44
|
4
|РБ Лейпциг
|24
|12
|4
|8
|50-28
|40
|
5
|Фрайбург
|24
|11
|7
|6
|39-26
|40
|
6
|Хоффенхайм
|24
|12
|4
|8
|47-36
|40
|
7
|Майнц
|24
|10
|4
|10
|35-29
|34
|
8
|Унион Б
|24
|10
|7
|7
|32-32
|37
|
9
|Кельн
|24
|9
|9
|6
|36-38
|36
|
10
|Айнтрахт Ф
|24
|8
|7
|9
|33-36
|31
|
11
|Бохум
|24
|8
|5
|11
|25-34
|29
|
12
|Арминия
|24
|5
|10
|9
|22-32
|25
|
13
|Вольфсбург
|24
|8
|4
|12
|26-37
|28
|
14
|Аугсбург
|24
|5
|8
|11
|26-41
|23
|
15
|Боруссия М
|24
|7
|6
|11
|32-48
|27
|
16
|Штутгарт
|24
|4
|7
|13
|28-45
|19
|
17
|Герта
|24
|6
|5
|13
|25-54
|23
|
18
|Гр. Фюрт
|24
|3
|5
|16
|22-62
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|4.03
|22:30
|
Арминия – Аугсбург
|- : -
|5.03
|17:30
|
Бавария – Байер
|- : -
|5.03
|17:30
|
Бохум – Гр. Фюрт
|- : -
|5.03
|17:30
|
Вольфсбург – Унион Б
|- : -
|5.03
|17:30
|
Герта – Айнтрахт Ф
|- : -
|5.03
|17:30
|
РБ Лейпциг – Фрайбург
|- : -
|5.03
|20:30
|
Штутгарт – Боруссия М
|- : -
|6.03
|17:30
|
Майнц – Боруссия Д
|- : -
|6.03
|19:30
|
Кельн – Хоффенхайм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|28
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|21
|2
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|20
|1
|5
|
|
Роберт Андрих
Байер
|19
|1
|4
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