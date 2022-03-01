Левандовски заинтересован в переходе в «Атлетико»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски может продолжить карьеру в Испании. Польский форвард заинтересован в переходе в «Атлетико», сообщает El Chiringuito.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 39 мячей и отдал три результативные передачи в 33 матчах за «Баварию». Контракт нападающего с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее футболист открыто высказывал недовольство тем, что «Бавария» затягивает переговоры по новому договору.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость поляка за 50 миллионов евро.