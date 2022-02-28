«Боруссия» продлила соглашение с одним из главных спонсоров на 100 миллионов евро

«Боруссия» продлила спонсорское соглашение с компанией Signal Iduna. Соглашение рассчитано до 2031 года, сообщает Bild.

Общая сумма сделки оценивается в 100 миллионов евро, которые клуб получит в течение девяти лет.

Напомним, что домашняя арена «Боруссии» носит название «Сигнал Идуна Парк». Клуб и компания сотрудничают с 2005 года.