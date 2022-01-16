Левандовски остался доволен матчем «Баварии» против «Кельна»

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски подвел итоги матча 19-го тура бундеслиги с «Кельном» (4:0). В этой встрече футболист забил три гола.

«С первых минут мы дали понять, что пришли забивать голы и побеждать. Мы хотели сразу атаковать, создавать опасные моменты и забивать. Сработало все, что мы планировали. Однако «Кельн» показал хороший футбол, игра была хорошей для наших фанатов», — цитирует Левандовского пресс-служба «Баварии».

«Бавария» набрала 46 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице бундеслиги, «Кельн» с 28 очками занимает восьмую строчку.