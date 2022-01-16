Нойер прокомментировал возможное продление контракта с «Баварией»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер высказался о возможном продлении контракта с клубом.

«Бавария» — невероятный клуб. Мы вошли в историю и продолжаем пытаться и дальше оставлять свой след. Я хочу быть частью этого», — цитирует Нойера Sport1.de.

Новый контракт Нойера может быть рассчитан на три года.

В текущем сезоне бундеслиги голкипер принял участие в 17 матчах, в которых пропустил 16 мячей и провел шесть сухих встреч. Нойер перешел в «Баварию» из «Шальке» в 2011 году.