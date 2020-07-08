Калу попрощался с «Гертой»

Экс-полузащитник «Герты» Саломон Калу в своем Twitter попрощался с командой.

«Дорогие болельщики «Герты», спасибо вам большое, — написал ивуариец. — Клуб «Герта», спасибо вам. У нас очень много общих воспоминаний. Даст бог, я скоро увижу вас».

Контракт 34-летнего футболиста истек по окончании сезона. Он выступал за берлинский клуб с 2014 по 2020 год. Ранее сообщалось, что он может перейти в «Ботафого».

В сезоне-2019/20 игрок провел семь матчей за «Герту» и забил два мяча. В конце сезона он был отстранен из-за скандальной ситуации, когда демонстративно проигнорировал ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса.