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Калу попрощался с «Гертой»

8 июля 2020, 14:56
Саломон Калу. Фото Naila Reports.
Саломон Калу. Фото Naila Reports.
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Экс-полузащитник «Герты» Саломон Калу в своем Twitter попрощался с командой.

«Дорогие болельщики «Герты», спасибо вам большое, — написал ивуариец. — Клуб «Герта», спасибо вам. У нас очень много общих воспоминаний. Даст бог, я скоро увижу вас».

Контракт 34-летнего футболиста истек по окончании сезона. Он выступал за берлинский клуб с 2014 по 2020 год. Ранее сообщалось, что он может перейти в «Ботафого».

В сезоне-2019/20 игрок провел семь матчей за «Герту» и забил два мяча. В конце сезона он был отстранен из-за скандальной ситуации, когда демонстративно проигнорировал ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса.

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