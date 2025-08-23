Кейн: «После победы со счетом 6:0 жаловаться не на что»

Нападающий «Баварии» Харри Кейн прокомментировал крупную победу над «Лейпцигом» (6:0) в матче 1-го тура чемпионата Германии. Английский форвард оформил хет-трик.

«Это был определенно очень хороший матч. Мы хотели заявить о себе с самого начала сезона, получив право играть первыми дома в бундеслиге, и, думаю, нам это удалось. Игра всех — от обороны до нападения — была на очень высоком уровне, и мы действовали хладнокровно у ворот. После победы со счетом 6:0 жаловаться не на что. Теперь перейдём к следующему этапу. В перерыве, при счете 3:0, я сказал себе, что должен забить, поэтому было приятно забить еще несколько мячей во втором тайме», — приводит пресс-служба мюнхенского клуба слова Кейна.

Во 2-м туре «Бавария» сыграет на выезде с «Аугсбургом», а «Лейпциг» примет на своем поле «Хайденхайм». Оба матча пройдут 30 августа.