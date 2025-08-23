Горецка: «Бавария» сыграла просто отлично против «Лейпцига»

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка прокомментировал крупную победу над «Лейпцигом» (6:0) в матче 1-го тура чемпионата Германии.

«Не сказал бы, что соперник был плох. Думаю, это «Бавария» выложилась на полную. Сегодня мы сыграли просто отлично. Начало было идеальным. Начали набирать обороты, а затем к нам присоединился стадион. Мы очень жадно работали с мячом сегодня», — приводит пресс-служба мюнхенского клуба слова Горецку.

Во 2-м туре «Бавария» сыграет на выезде с «Аугсбургом», а «Лейпциг» примет на своем поле «Хайденхайм». Оба матча пройдут 30 августа.