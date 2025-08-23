Та: «Бавария» в матче с «Лейпцигом» показала, что готова к любым ситуациям»

Защитник «Баварии» Джонатан Та прокомментировал крупную победу над «Лейпцигом» (6:0) в матче 1-го тура чемпионата Германии.

«Начали игру очень хорошо, сохраняли концентрацию на протяжении всего матча и оставались голодными. Самое главное — мы сосредоточены на себе и на том, что происходит на поле. Сегодня «Бавария» показала, что готова к любым ситуациям. Я чувствую себя здесь очень хорошо и наслаждаюсь игрой», — приводит пресс-служба мюнхенского клуба слова Та.

Во 2-м туре «Бавария» сыграет на выезде с «Аугсбургом», а «Лейпциг» примет на своем поле «Хайденхайм». Оба матча пройдут 30 августа.