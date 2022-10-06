У Азмуна диагностирован разрыв подколенного сухожилия. Нападающий может пропустить ЧМ-2022

У нападающего «Байера» Сердара Азмуна диагностирован разрыв подколенного сухожилия, сообщает пресс-служба леверкузенцев.

27-летний иранец получил травму во время разминки перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против «Порту» (0:2).

Предварительные сроки восстановления составляют 6-8 недель.