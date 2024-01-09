Хиддинк о Беккенбауэре: «Он должен быть примером для многих мировых лидеров»

Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк в комментарии для «СЭ» отреагировал на смерть бывшего защитника «Баварии» и сборной Германии Франца Беккенбауэра.

«Франц был великим игроком, тренером и очень отзывчивым человеком. Я имел честь встречаться с ним несколько раз. Он должен быть примером для многих мировых лидеров. Он был человеком, умеющим объединять людей. Пример тому — чемпионат мира 2006 года в Германии. Потом такой же успех повторила Россия с ЧМ-2018, когда весь мир объединился» — сказал Хиддинк «СЭ».

Беккенбауэр скончался в понедельник, 8 января в возрасте 78 лет. В составе сборной Германии он становился чемпионом мира (1974) и чемпионом Европы (1972). Также защитник дважды становился обладателем «Золотого мяча».

Помимо этого, Беккенбауэр выигрывал чемпионат мира со сборной ФРГ в 1990 году в статусе главного тренера.