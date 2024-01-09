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Хиддинк о Беккенбауэре: «Он должен быть примером для многих мировых лидеров»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Франц Беккенбауэр.
Фото AFP

Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк в комментарии для «СЭ» отреагировал на смерть бывшего защитника «Баварии» и сборной Германии Франца Беккенбауэра.

«Франц был великим игроком, тренером и очень отзывчивым человеком. Я имел честь встречаться с ним несколько раз. Он должен быть примером для многих мировых лидеров. Он был человеком, умеющим объединять людей. Пример тому — чемпионат мира 2006 года в Германии. Потом такой же успех повторила Россия с ЧМ-2018, когда весь мир объединился» — сказал Хиддинк «СЭ».

Беккенбауэр скончался в понедельник, 8 января в возрасте 78 лет. В составе сборной Германии он становился чемпионом мира (1974) и чемпионом Европы (1972). Также защитник дважды становился обладателем «Золотого мяча».

Помимо этого, Беккенбауэр выигрывал чемпионат мира со сборной ФРГ в 1990 году в статусе главного тренера.

Франц Беккенбауэр. Послевоенный ребенок, который должен был стать не футболистом, а страховым агентом. Памяти Беккенбауэра

Франц Беккенбауэр
Футбол
Гус Хиддинк
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Линекер: «Беккенбауэр выигрывал с изяществом и очарованием»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 16 13 3 0 46-12 42
2
 Бавария 15 12 2 1 49-15 38
3
 Штутгарт 16 11 1 4 37-19 34
4
 РБ Лейпциг 16 10 3 3 38-17 33
5
 Боруссия Д 16 7 6 3 30-25 27
6
 Айнтрахт Ф 16 6 6 4 26-20 24
7
 Хоффенхайм 16 7 3 6 32-30 24
8
 Фрайбург 16 7 3 6 21-26 24
9
 Хайденхайм 16 6 2 8 25-32 20
10
 Вольфсбург 16 6 1 9 20-27 19
11
 Аугсбург 16 4 6 6 24-31 18
12
 Боруссия М 16 4 5 7 31-35 17
13
 Вердер 16 4 4 8 23-30 16
14
 Бохум 16 3 7 6 18-33 16
15
 Унион Б 15 4 1 10 17-31 13
16
 Майнц 16 1 7 8 13-28 10
17
 Кельн 16 2 4 10 10-28 10
18
 Дармштадт 16 2 4 10 20-41 10
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12.01 22:30
Бавария – Хоффенхайм
 - : -
13.01 17:30
Аугсбург – Байер
 - : -
13.01 17:30
Кельн – Хайденхайм
 - : -
13.01 17:30
Фрайбург – Унион Б
 - : -
13.01 17:30
Майнц – Вольфсбург
 - : -
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РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф
 - : -
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Дармштадт – Боруссия Д
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