Гримальдо объяснил причины своего перехода в «Байер»

Фланговый защитник «Байера» Алехандро Гримальдо объяснил, почему принял решение перейти в немецкий клуб прошедшим летом.

28-летний испанец пополнил состав леверкузенцев на правах свободного агента, подписав контракт до 30 июня 2027 года.

«Я переходил в «Байер» с четким намерением выигрывать трофеи. Команда оказалась даже лучше, чем я ожидал...Я почувствовал это сразу, на предсезонке. После этого пришла мысль в голову, что в этом сезоне мы заставим болельщиков и СМИ много говорить о «Байере», — приводит слова Гримальдо журналист Фабрицио Романо.

В сезоне-2023/24 Гримальдо принял участие в 33 матчах «Байера» во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 11 результативных передач.

После 24 сыгранных туров команда Хаби Алонсо занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 64 очков. Идущая на второй строчке «Бавария» отстает от леверкузенцев на 10 очков.