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Сегодня, 21:03

Гримальдо объяснил причины своего перехода в «Байер»

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Фланговый защитник «Байера» Алехандро Гримальдо объяснил, почему принял решение перейти в немецкий клуб прошедшим летом.

28-летний испанец пополнил состав леверкузенцев на правах свободного агента, подписав контракт до 30 июня 2027 года.

«Я переходил в «Байер» с четким намерением выигрывать трофеи. Команда оказалась даже лучше, чем я ожидал...Я почувствовал это сразу, на предсезонке. После этого пришла мысль в голову, что в этом сезоне мы заставим болельщиков и СМИ много говорить о «Байере», — приводит слова Гримальдо журналист Фабрицио Романо.

В сезоне-2023/24 Гримальдо принял участие в 33 матчах «Байера» во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 11 результативных передач.

После 24 сыгранных туров команда Хаби Алонсо занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 64 очков. Идущая на второй строчке «Бавария» отстает от леверкузенцев на 10 очков.

Алехандро Гримальдо
ФК Байер
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 24 20 4 0 61-16 64
2
 Бавария 24 17 3 4 65-28 54
3
 Штутгарт 24 16 2 6 55-31 50
4
 Боруссия Д 24 12 8 4 48-30 44
5
 РБ Лейпциг 24 13 4 7 53-31 43
6
 Айнтрахт Ф 24 9 10 5 38-31 37
7
 Хоффенхайм 24 9 6 9 43-44 33
8
 Вердер 24 8 6 10 33-37 30
9
 Фрайбург 24 8 6 10 32-44 30
10
 Аугсбург 24 7 8 9 39-41 29
11
 Хайденхайм 24 7 7 10 34-42 28
12
 Боруссия М 24 6 8 10 42-46 26
13
 Вольфсбург 24 6 7 11 30-39 25
14
 Унион Б 24 7 4 13 23-39 25
15
 Бохум 24 5 10 9 29-50 25
16
 Кельн 24 3 8 13 16-39 17
17
 Майнц 24 2 10 12 19-38 16
18
 Дармштадт 24 2 7 15 24-58 13
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8.03 22:30
Штутгарт – Унион Б
 - : -
9.03 17:30
Аугсбург – Хайденхайм
 - : -
9.03 17:30
Боруссия М – Кельн
 - : -
9.03 17:30
Бавария – Майнц
 - : -
9.03 17:30
РБ Лейпциг – Дармштадт
 - : -
9.03 20:30
Вердер – Боруссия Д
 - : -
10.03 17:30
Бохум – Фрайбург
 - : -
10.03 19:30
Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
 - : -
10.03 21:30
Байер – Вольфсбург
 - : -
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Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 27
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 20
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 17
П
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 9
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 9
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 20 2 6
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 20 1 2
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 17 1 0
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