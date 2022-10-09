Горецка: «Бавария» играла хорошо, но недостаточно уверенно. В последнее время это случается слишком часто»

Главный тренер «Баварии» Леон Горецка подвел итоги матча 9-го тура чемпионата Германии против дортмундской «Боруссии» (2:2).

«У нас было достаточно моментов во втором тайме, которые мы не использовали. Когда такое случается, приходится защищаться до самого конца, чего мы не делали. Счет 2:0 всегда опасен. Мы не играли против какой-то старой команды. Это раздражает, мы недовольны. Мы играли хорошо, но недостаточно уверенно. В последнее время это случается слишком часто», — приводит слова Горецки официальный сайт клуба.

После девяти туров чемпионата Германии «Бавария» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков. «Боруссия» располагается на 4-й строчке (16 очков).