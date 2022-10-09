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9 октября, 05:56

Терзич о ничьей с «Баварией»: «Боруссия» смогла показать болельщикам, как сильно мы хотели выиграть»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич подвел итоги матча 9-го тура чемпионата Германии против «Баварии» (2:2).

«Очевидно, я в восторге. Рады, что смогли показать болельщикам, как сильно мы хотели выиграть игру. С «Баварией» непросто, но мы ушли с поля с одним очком. Мы хотели выиграть, но, к сожалению, не получилось», — приводит слова Терзича официальный сайт клуба.

После девяти туров чемпионата Германии «Бавария» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков. «Боруссия» располагается на 4-й строчке (16 очков).

ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
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 Унион Б 10 7 2 1 18-6 23
2
 Бавария 10 5 4 1 30-8 19
3
 Фрайбург 10 5 3 2 14-13 18
4
 Айнтрахт Ф 10 5 2 3 21-17 17
5
 Хоффенхайм 10 5 2 3 17-10 17
6
 Боруссия М 10 4 4 2 18-14 16
7
 Кельн 10 4 4 2 19-17 16
8
 Боруссия Д 10 5 1 4 13-14 16
9
 Майнц 10 4 3 3 11-13 15
10
 РБ Лейпциг 10 4 3 3 17-15 15
11
 Вердер 10 4 3 3 20-16 15
12
 Аугсбург 10 4 1 5 11-16 13
13
 Вольфсбург 10 2 4 4 11-17 10
14
 Байер 10 2 2 6 14-21 8
15
 Герта 10 1 5 4 12-15 8
16
 Штутгарт 10 1 5 4 13-15 8
17
 Шальке 10 1 3 6 10-24 6
18
 Бохум 10 1 1 8 9-27 4
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Майнц – Кельн
 - : -
22.10 16:30
Аугсбург – РБ Лейпциг
 - : -
22.10 16:30
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 - : -
22.10 16:30
Боруссия Д – Штутгарт
 - : -
22.10 16:30
Фрайбург – Вердер
 - : -
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Хоффенхайм – Бавария
 - : -
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