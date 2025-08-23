Оле Вернер: «Это был провальный матч для «Лейпцига»

Главный тренер «Лейпцига» Оле Вернер прокомментировал крупное поражение от «Баварии» (0:6) в матче 1-го тура чемпионата Германии.

«Разочарованы. Однозначно, это было провальное выступление с нашей стороны. Нам не удалось сыграть как команде. Мы хорошо оборонялись в начале, но не смогли создать достаточно плотности в защите. Пропущенные нами голы были слишком простыми. Нам предстоит еще много работы», — приводит пресс-служба мюнхенского клуба слова Вернера.

Во 2-м туре «Бавария» сыграет на выезде с «Аугсбургом», а «Лейпциг» примет на своем поле «Хайденхайм». Оба матча пройдут 30 августа.