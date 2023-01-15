Алонсо: «Почему Месси так хорош? Потому что он знает, как и когда делать простые вещи»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо рассказал, что думает об игре форварда «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Почему Месси так хорош? Потому что он знает, как и когда делать простые вещи. Дело не всегда в том, чтобы сделать самый блестящий ход. Дело в том, что ход должен быть лучшим и грамотным», — рассказал Алонсо СМИ.

На данный момент «Байер» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. Месси в декабре 2022 года впервые стал чемпионом мира, обыграв в финале Францию (2:2, 4:2 — пенальти).