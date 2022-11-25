Нападающий «Боруссии» Аллер перенес еще одну операцию

Нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьян Аллер объявил, что ему была успешно сделана еще одна операция.

«Операция номер 2 прошла успешно! Большое спасибо медицинскому персоналу за ежедневную помощь. Не терпится начать восстановление», — написал Аллер в Twitter.

Прошлым летом 28-летний ивуариец перешел в «Боруссию» из «Аякса» за 35 миллионов евро. В июле у игрока была выявлена злокачественная опухоль яичка, и ему была сделана операция.