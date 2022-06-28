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Сегодня, 15:22

Болельщики выбрали Томаса Мюллера лучшим игроком «Баварии» в прошедшем сезоне

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Томас Мюллер был признан лучшим игроком «Баварии» в сезоне-2021/22 по итогам голосования болельщиков.

За него отдали свои голоса 26 процентов респондентов.

Второе место занял полузащитник Джамал Мусиала (19%), а замкнул тройку нападающий Роберт Левандовски (18%), который становился лучшим последние два года.

В прошедшем сезоне 32-летний Томас Мюллер принял участие в 45 матчах, забил 13 голов и отдал 25 результативных передач.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
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  • keepscore.ru
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Рафаэль Надаль

ТМ 30.5

14%

1.51

0-3

10%

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Ф1(-3.5)

13%

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Ф2(+1.5) сета

7%

2.00
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Франция U19
Израиль U19

П1

28%

1.31

ТБ 2.5

19%

1.53

Обе забьют - да

11%

1.84
Томас Мюллер
ФК Бавария
0
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2
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
3
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
4
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
5
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
6
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
7
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
8
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
9
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
11
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
12
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
14
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
15
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
16
 Герта 0 0 0 0 0-0 0
17
 Шальке 0 0 0 0 0-0 0
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5.08 21:30
Айнтрахт Ф – Бавария
 - : -
6.08 00:00
Аугсбург – Фрайбург
 - : -
6.08 00:00
Боруссия М – Хоффенхайм
 - : -
6.08 00:00
Бохум – Майнц
 - : -
6.08 00:00
Боруссия Д – Байер
 - : -
6.08 00:00
Кельн – Шальке
 - : -
6.08 00:00
Штутгарт – РБ Лейпциг
 - : -
6.08 00:00
Унион Б – Герта
 - : -
6.08 00:00
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