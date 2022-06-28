Болельщики выбрали Томаса Мюллера лучшим игроком «Баварии» в прошедшем сезоне

Нападающий Томас Мюллер был признан лучшим игроком «Баварии» в сезоне-2021/22 по итогам голосования болельщиков.

За него отдали свои голоса 26 процентов респондентов.

Второе место занял полузащитник Джамал Мусиала (19%), а замкнул тройку нападающий Роберт Левандовски (18%), который становился лучшим последние два года.

В прошедшем сезоне 32-летний Томас Мюллер принял участие в 45 матчах, забил 13 голов и отдал 25 результативных передач.