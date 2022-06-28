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Сегодня, 21:58

«Бавария» может вывести Гнабри из основного состава

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Баварии» может применить санкции к нападающему Сержу Гнабри и вывести его из основной обоймы коллектива, сообщает Kicker.

Это случится в том случае, если 26-летний немец откажется продлевать контракт с мюнхенцами.

Сам Гнабри крайне недоволен отношением к себе со стороны руководства. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 2023 года.

Гнабри выступает за «Баварию» с 2018 года. В прошедшем сезоне форвард провел за «рекордмайстер» во всех турнирах 45 матчей, забил 17 голов и сделал 10 ассистов.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • keepscore.ru
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Серена Уильямс 5
Армони Тан 7
Идет 2-й сет

П1

21%

1.30

Ф1(-3.5)

13%

1.63

Ф2(+1.5) сета

7%

2.00
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Франция U19 1
Израиль U19 2
2-й тайм

П1

28%

1.31

ТБ 2.5

19%

1.53

Обе забьют - да

11%

1.84
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Франсиско Черундоло 4 3 6 4
Рафаэль Надаль 6 6 3 6
Матч завершен

ТМ 30.5

14%

1.51

0-3

10%

1.33

Ф1(+9.5)

8%

1.61
Серж Гнабри
ФК Бавария
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Болельщики выбрали Томаса Мюллера лучшим игроком «Баварии» в прошедшем сезоне
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 0 0 0 0 0-0 0
2
 Боруссия Д 0 0 0 0 0-0 0
3
 Байер 0 0 0 0 0-0 0
4
 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0
5
 Унион Б 0 0 0 0 0-0 0
6
 Фрайбург 0 0 0 0 0-0 0
7
 Кельн 0 0 0 0 0-0 0
8
 Майнц 0 0 0 0 0-0 0
9
 Хоффенхайм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Боруссия М 0 0 0 0 0-0 0
11
 Айнтрахт Ф 0 0 0 0 0-0 0
12
 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
14
 Аугсбург 0 0 0 0 0-0 0
15
 Штутгарт 0 0 0 0 0-0 0
16
 Герта 0 0 0 0 0-0 0
17
 Шальке 0 0 0 0 0-0 0
18
 Вердер 0 0 0 0 0-0 0
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
5.08 21:30
Айнтрахт Ф – Бавария
 - : -
6.08 00:00
Аугсбург – Фрайбург
 - : -
6.08 00:00
Боруссия М – Хоффенхайм
 - : -
6.08 00:00
Бохум – Майнц
 - : -
6.08 00:00
Боруссия Д – Байер
 - : -
6.08 00:00
Кельн – Шальке
 - : -
6.08 00:00
Штутгарт – РБ Лейпциг
 - : -
6.08 00:00
Унион Б – Герта
 - : -
6.08 00:00
Вольфсбург – Вердер
 - : -
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