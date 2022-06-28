«Бавария» может вывести Гнабри из основного состава

«Баварии» может применить санкции к нападающему Сержу Гнабри и вывести его из основной обоймы коллектива, сообщает Kicker.

Это случится в том случае, если 26-летний немец откажется продлевать контракт с мюнхенцами.

Сам Гнабри крайне недоволен отношением к себе со стороны руководства. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 2023 года.

Гнабри выступает за «Баварию» с 2018 года. В прошедшем сезоне форвард провел за «рекордмайстер» во всех турнирах 45 матчей, забил 17 голов и сделал 10 ассистов.