«Бохум» дома обыграл «Айнтрахт» в матче чемпионата Германии
«Бохум» победил «Айнтрахт» (2:0) в матче девятого тура чемпионата Германии.
Голы забивали Данни Блум и Себастьян Польтер. «Бохум» набрал десять очков и занимает 13-е место. У «Айнтрахта» восемь очков и 15-я позиция.
Чемпионат Германии. Бундеслига
9-й тур
«Бохум» — «Айнтрахт Ф» — 2:0 (1:0)
Голы: Блум, 3 (1:0). Польтер, 90+2 (2:0).
Нереализованный пенальти: Гонсалу Пасьенсия, 11 (вратарь)
«Бохум»: Риманн, Гамбоа (Белла-Котчап, 89), Данилу Соарес, Лампропулос, Машович, Реджбецай, Левен (Стафилидис, 81), Лосийя, Польтер, Блум (Хольтманн, 67), Асано (Антви-Аджей, 81).
«Айнтрахт Ф»: Трапп, Хинтереггер, Туре (Хрустич, 75), Тута, Хасебе, Костич, Соу (Хауге, 75), Камада, Якич (Роде, 45), Гонсалу Пасьенсия (Ламмерс, 28), Борре.
Предупреждения: Соу, 45+1. Костич, 73.
Судья: Фриц.
24 октября. Бохум. Стадион «Rewirpower-Stadion».
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