Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Германия

«Бохум» дома обыграл «Айнтрахт» в матче чемпионата Германии

22:46
Теги:

«Бохум» победил «Айнтрахт» (2:0) в матче девятого тура чемпионата Германии.

Голы забивали Данни Блум и Себастьян Польтер. «Бохум» набрал десять очков и занимает 13-е место. У «Айнтрахта» восемь очков и 15-я позиция.

Чемпионат Германии. Бундеслига

9-й тур

«Бохум» — «Айнтрахт Ф» — 2:0 (1:0)

Голы: Блум, 3 (1:0). Польтер, 90+2 (2:0).

Нереализованный пенальти: Гонсалу Пасьенсия, 11 (вратарь)

«Бохум»: Риманн, Гамбоа (Белла-Котчап, 89), Данилу Соарес, Лампропулос, Машович, Реджбецай, Левен (Стафилидис, 81), Лосийя, Польтер, Блум (Хольтманн, 67), Асано (Антви-Аджей, 81).

«Айнтрахт Ф»: Трапп, Хинтереггер, Туре (Хрустич, 75), Тута, Хасебе, Костич, Соу (Хауге, 75), Камада, Якич (Роде, 45), Гонсалу Пасьенсия (Ламмерс, 28), Борре.

Предупреждения: Соу, 45+1. Костич, 73.

Судья: Фриц.

24 октября. Бохум. Стадион «Rewirpower-Stadion».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер 1
Ювентус 0
2-й тайм

Ф1 (0)

25%

1.57

X2

18%

1.79

ТМ 3.5

15%

1.44
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Барселона 1
Реал 2
Матч завершен

Ф2 (0)

24%

1.86

П2

21%

2.48

1X

17%

1.58
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 7
Спартак 1
Матч завершен

П1

28%

1.53

ТБ 2.5

23%

1.64

Обе забьют - да

19%

1.75

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Севастиан Терлецкий все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Сколько стоили самые дорогие кроссовки? А какой была самая большая их коллекция?
1
0