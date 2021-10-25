Холанн из-за травмы бедра может не выйти на поле до конца 2021 года

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн из-за травмы бедра может пропустить последние месяцы 2021 года, сообщает Bild.

По данным источника, главный тренер команды Марко Розе заявлял, что футболист выбыл на несколько недель, однако травма норвежца оказалась серьезнее. Специалист пока не уверен в том, когда вернется футболист.

После перехода в «Боруссию» Холанн провел в бундеслиге 49 матчей и забил 49 мячей. В этом сезоне он в 10 матчах во всех турнирах забил 13 голов.