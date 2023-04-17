Беллингем может остаться в дортмундской «Боруссии» до лета 2024 года

Полузащитник «Боруссии» Джуд Беллингем может продолжить выступать в немецкой команде, сообщает Manchester Evening News.

По данным источника, футболист может остаться в дортмунском клубе до лета 2024 года. «Боруссия» пока не знает, кем заменить игрока, поэтому готова продлить соглашение с 19-летним хавбеком.

Ранее сообщалось, что главными претендентами на Беллингема являются «Реал» и «Манчестер Сити».

В этом сезоне бундеслиги футболист провел 27 матчей, забив четыре гола и сделал четыре результативные передачи.