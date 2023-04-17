Коло-Муани — первый за последние 47 лет игрок «Айнтрахта» с 13 голами в бундеслиге в дебютном сезоне

Форвард Рандаль Коло-Муани стал первым игроком «Айнтрахта» с 13 голами в дебютном сезоне за клуб в бундеслиге за последние 47 лет.

Он повторил достижение Рюдигера Венцеля в сезоне-1975/76.

В этом сезоне на счету Коло-Муани 20 голов и 14 передач в 39 матчах за клуб во всех турнирах.