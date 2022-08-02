«Бавария» подписала контракт с другом Мане. Он подвозил сенегальца на тренировки

«Бавария» заключила контракт с нападающий сборной Бенина Дезире Сегбе Азанкпо.

В течение двух недель он проходил просмотр в мюнхенском клубе, после чего заключил двухлетнее соглашение. 29-летний африканец 1 июля на правах свободного агента покинул «Дюнкерк», играющий во второий лиге Франции. В Германии он будет играть за вторую команду «Баварии».

? Very beautiful story! Man?'s best friend Desir? Segb? has signed with Bayern reserve team after a successful trial ?

Since signing Man? with Bayern, Azankpo has accompanied him every day to training then been able to have a try with the reserve team thanks to his friend.?? pic.twitter.com/mhsZENnv8P — Bee Sports (@BeeSports_app) August 1, 2022

Как сообщает RMC Sport, Сегбе Азанкпо является другом детства новичка «Баварии» Садио Мане. Они вместе тренировались в африканской академии «Дженерейшн Фут», а затем перебрались в академию французского «Метца». Посл перехода Мане в мюнхенский клуб, его друг был с ним рядом и ежедневно подвозил на тренировки, а затем получил право пройти просмотр.

В прошлом сезоне Сегбе Азанкпо на правах аренды выступал за бухарестское «Динамо». На его счету 1 гол в 2 матчах за румынский клуб.