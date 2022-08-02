«Бавария» подписала контракт с другом Мане. Он подвозил сенегальца на тренировки
«Бавария» заключила контракт с нападающий сборной Бенина Дезире Сегбе Азанкпо.
В течение двух недель он проходил просмотр в мюнхенском клубе, после чего заключил двухлетнее соглашение. 29-летний африканец 1 июля на правах свободного агента покинул «Дюнкерк», играющий во второий лиге Франции. В Германии он будет играть за вторую команду «Баварии».
Как сообщает RMC Sport, Сегбе Азанкпо является другом детства новичка «Баварии» Садио Мане. Они вместе тренировались в африканской академии «Дженерейшн Фут», а затем перебрались в академию французского «Метца». Посл перехода Мане в мюнхенский клуб, его друг был с ним рядом и ежедневно подвозил на тренировки, а затем получил право пройти просмотр.
В прошлом сезоне Сегбе Азанкпо на правах аренды выступал за бухарестское «Динамо». На его счету 1 гол в 2 матчах за румынский клуб.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Бавария
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2
|Боруссия Д
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Байер
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|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Шальке
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|21:30
|
Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|16:30
|
Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|16:30
|
Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|16:30
|
Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|16:30
|
Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|16:30
|
Вольфсбург – Вердер
|- : -
|6.08
|19:30
|
Боруссия Д – Байер
|- : -
|7.08
|16:30
|
Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|7.08
|18:30
|
Кельн – Шальке
|- : -