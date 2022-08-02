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«Бавария» подписала контракт с другом Мане. Он подвозил сенегальца на тренировки

«Бавария» подписала контракт с другом Садио Мане
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дезире Сегбе и Садио Мане.
Фото Twitter

«Бавария» заключила контракт с нападающий сборной Бенина Дезире Сегбе Азанкпо.

В течение двух недель он проходил просмотр в мюнхенском клубе, после чего заключил двухлетнее соглашение. 29-летний африканец 1 июля на правах свободного агента покинул «Дюнкерк», играющий во второий лиге Франции. В Германии он будет играть за вторую команду «Баварии».

Как сообщает RMC Sport, Сегбе Азанкпо является другом детства новичка «Баварии» Садио Мане. Они вместе тренировались в африканской академии «Дженерейшн Фут», а затем перебрались в академию французского «Метца». Посл перехода Мане в мюнхенский клуб, его друг был с ним рядом и ежедневно подвозил на тренировки, а затем получил право пройти просмотр.

В прошлом сезоне Сегбе Азанкпо на правах аренды выступал за бухарестское «Динамо». На его счету 1 гол в 2 матчах за румынский клуб.

Садио Мане
Футбол
ФК Бавария
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