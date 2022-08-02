Дортмундская «Боруссия» может подписать форварда «Кельна» Модеста
Дортмундская «Боруссия» интересуется нападающим «Кельна» Антони Модестом, сообщает журналист Николо Скира.
По данным источника, трансфер может состояться этим летом.
В прошлом сезоне Модест забил 23 гола и сделал 4 результативные передачи в 35 матчах за «Кельн» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 34-летнего француза в 3 миллиона евро.
Ранее, 30 июля, стало известно, что нападающий «Боруссии» Себастьян Алле выбыл на неопределенный срок. Футболисту предстоит пройти лечение, у него обнаружен рак яичек.
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|5.08
|21:30
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Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|16:30
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Аугсбург – Фрайбург
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|6.08
|16:30
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Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
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|16:30
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Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|16:30
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Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|16:30
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Вольфсбург – Вердер
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Боруссия Д – Байер
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|7.08
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Штутгарт – РБ Лейпциг
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|7.08
|18:30
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Кельн – Шальке
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