Дортмундская «Боруссия» может подписать форварда «Кельна» Модеста

Дортмундская «Боруссия» интересуется нападающим «Кельна» Антони Модестом, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, трансфер может состояться этим летом.

В прошлом сезоне Модест забил 23 гола и сделал 4 результативные передачи в 35 матчах за «Кельн» во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 34-летнего француза в 3 миллиона евро.

Ранее, 30 июля, стало известно, что нападающий «Боруссии» Себастьян Алле выбыл на неопределенный срок. Футболисту предстоит пройти лечение, у него обнаружен рак яичек.