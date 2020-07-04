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«Бавария» не определилась с выкупом Перишича у «Интера»

09:58

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал о ситуации с полузащитником Иваном Перишичем, выступающим за мюнхенскую команду на правах аренды из «Интера».

— Мы еще не определились насчет его выкупа, — цитирует Sport1 Румменигге. — Однако хотел бы подчеркнуть, что «Бавария» столкнулась с серьезными финансовыми проблемами.

В сезоне-2019/20 Перишич провел за «Баварию» 30 матчей, на его счету 6 голов и 9 результативных передач. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что мюнхенский клуб отказался выкупать 31-летнего хорвата у «Интера» за 20 миллионов евро.

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