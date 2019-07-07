"Бавария" назначила Флика ассистентом главного тренера

"Бавария" объявила о назначении Ханси Флика на пост ассистента главного тренера мюнхенцев.
На этом посту Флик заменит Петера Херманна, покинувшего клуб после завоевания дубля. До этого специалист с 2006-го по 2014-й год работал ассистентом главного тренера сборной Германии Йоахимом Левом, с которым он в 2014-м году стал чемпионом мира. С 1985-го по 1990-й год Флик провел в составе "Баварии" 139 матчей, четыре раза становился чемпионом Бундеслиги и один раз брал кубок Германии.
🔴⚪ Herzlich willkommen zurück beim #FCBayern, Hansi #Flick!– FC Bayern München (@FCBayern) 7 июля 2019 г.
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