"Бавария" назначила Флика ассистентом главного тренера

"Бавария" объявила о назначении Ханси Флика на пост ассистента главного тренера мюнхенцев.

На этом посту Флик заменит Петера Херманна, покинувшего клуб после завоевания дубля. До этого специалист с 2006-го по 2014-й год работал ассистентом главного тренера сборной Германии Йоахимом Левом, с которым он в 2014-м году стал чемпионом мира. С 1985-го по 1990-й год Флик провел в составе "Баварии" 139 матчей, четыре раза становился чемпионом Бундеслиги и один раз брал кубок Германии.