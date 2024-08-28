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Сегодня, 17:57

«Бавария» намерена перехватить Виртца у «Реала» в 2025 году

Алина Савинова
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«Бавария» собирается побороться с «Реалом» за подписание полузащитника Флориана Виртца летом 2025 года, сообщает Relevo.

В мае стало известно, что немецкий футболист будет главной трансферной целью мадридского клуба в следующем году. Однако, по информации источника, «Бавария» намерена сделать все возможное, чтобы привести Виртца в свой клуб.

Отмечается, что стартовая цена за 21-летнего немца — 120 миллионов евро. При этом «Байер» все равно хотел бы сохранить игрока.

В прошлом сезоне Виртц принял участие в 49 матчах за «Байер» во всех турнирах, отметившись 18 голами и 20 результативными передачами. В этом сезоне на его счету 2 забитых мяча в двух играх. Контракт полузащитника с командой рассчитан до лета 2027 года.

Источник: Relevo
Футбол
ФК Бавария
ФК Реал
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 Хайденхайм 1 1 0 0 2-0 3
3
 Боруссия Д 1 1 0 0 2-0 3
4
 Байер 1 1 0 0 3-2 3
5
 Бавария 1 1 0 0 3-2 3
6
 Хоффенхайм 1 1 0 0 3-2 3
7
 РБ Лейпциг 1 1 0 0 1-0 3
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 Аугсбург 1 0 1 0 2-2 1
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