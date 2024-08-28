«Бавария» намерена перехватить Виртца у «Реала» в 2025 году
«Бавария» собирается побороться с «Реалом» за подписание полузащитника Флориана Виртца летом 2025 года, сообщает Relevo.
В мае стало известно, что немецкий футболист будет главной трансферной целью мадридского клуба в следующем году. Однако, по информации источника, «Бавария» намерена сделать все возможное, чтобы привести Виртца в свой клуб.
Отмечается, что стартовая цена за 21-летнего немца — 120 миллионов евро. При этом «Байер» все равно хотел бы сохранить игрока.
В прошлом сезоне Виртц принял участие в 49 матчах за «Байер» во всех турнирах, отметившись 18 голами и 20 результативными передачами. В этом сезоне на его счету 2 забитых мяча в двух играх. Контракт полузащитника с командой рассчитан до лета 2027 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Фрайбург
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Хайденхайм
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Боруссия Д
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Байер
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Хоффенхайм
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
7
|РБ Лейпциг
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
8
|Вердер
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Аугсбург
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Унион Б
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Майнц
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Хольштайн
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Боруссия М
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
14
|Вольфсбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
15
|Бохум
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
16
|Штутгарт
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
17
|Ст-Паули
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
18
|Айнтрахт Ф
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|30.08
|21:30
|
Унион Б – Ст-Паули
|- : -
|31.08
|16:30
|
Бохум – Боруссия М
|- : -
|31.08
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
|- : -
|31.08
|16:30
|
Хольштайн – Вольфсбург
|- : -
|31.08
|16:30
|
Штутгарт – Майнц
|- : -
|31.08
|16:30
|
Вердер – Боруссия Д
|- : -
|31.08
|19:30
|
Байер – РБ Лейпциг
|- : -
|1.09
|16:30
|
Хайденхайм – Аугсбург
|- : -
|1.09
|18:30
|
Бавария – Фрайбург
|- : -
|Г
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|3
|
|
Флориан Вирц
Байер
|2
|
|
Джейми Гиттенс
Боруссия Д
|2
|П
|
|
Митчелл Вайзер
Вердер
|2
|
|
Чуквубуике Адаму
Фрайбург
|1
|
|
Рами Бенсебаини
Боруссия Д
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Вилли Орбан
РБ Лейпциг
|1
|1
|0
|
|
Анду Келати
Хольштайн
|1
|0
|0
|
|
Чуквубуике Адаму
Фрайбург
|1
|0
|1