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Сегодня, 09:07

Кейн назвал решение перейти в «Баварию» лучшим в жизни

Виктория Кравченко
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Форвард «Баварии» Гарри Кейн оценил свое решение год назад стать игроком немецкого клуба.

«Стать частью «Баварии» — это лучшее решение в моей жизни. Я наслаждаюсь каждым моментом тут. Нам необходимо побеждать как команда», — цитирует слова Кейна derbyderbyderby.it.

В прошлом сезоне футболист не завоевал трофеи с клубом. «Бавария» стала третьей в чемпионате Германии. До этого долгое время Кейн играл за «Тоттенхэм».

Гарри Кейн
ФК Бавария
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 И В Н П +/- О
1
 Фрайбург 1 1 0 0 3-1 3
2
 Хайденхайм 1 1 0 0 2-0 3
3
 Боруссия Д 1 1 0 0 2-0 3
4
 Байер 1 1 0 0 3-2 3
5
 Бавария 1 1 0 0 3-2 3
6
 Хоффенхайм 1 1 0 0 3-2 3
7
 РБ Лейпциг 1 1 0 0 1-0 3
8
 Вердер 1 0 1 0 2-2 1
9
 Аугсбург 1 0 1 0 2-2 1
10
 Унион Б 1 0 1 0 1-1 1
11
 Майнц 1 0 1 0 1-1 1
12
 Хольштайн 1 0 0 1 2-3 0
13
 Боруссия М 1 0 0 1 2-3 0
14
 Вольфсбург 1 0 0 1 2-3 0
15
 Бохум 1 0 0 1 0-1 0
16
 Штутгарт 1 0 0 1 1-3 0
17
 Ст-Паули 1 0 0 1 0-2 0
18
 Айнтрахт Ф 1 0 0 1 0-2 0
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30.08 21:30
Унион Б – Ст-Паули
 - : -
31.08 16:30
Бохум – Боруссия М
 - : -
31.08 16:30
Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
 - : -
31.08 16:30
Хольштайн – Вольфсбург
 - : -
31.08 16:30
Штутгарт – Майнц
 - : -
31.08 16:30
Вердер – Боруссия Д
 - : -
31.08 19:30
Байер – РБ Лейпциг
 - : -
1.09 16:30
Хайденхайм – Аугсбург
 - : -
1.09 18:30
Бавария – Фрайбург
 - : -
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Андрей Крамарич

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П
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Вилли Орбан

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