Кейн назвал решение перейти в «Баварию» лучшим в жизни

Форвард «Баварии» Гарри Кейн оценил свое решение год назад стать игроком немецкого клуба.

«Стать частью «Баварии» — это лучшее решение в моей жизни. Я наслаждаюсь каждым моментом тут. Нам необходимо побеждать как команда», — цитирует слова Кейна derbyderbyderby.it.

В прошлом сезоне футболист не завоевал трофеи с клубом. «Бавария» стала третьей в чемпионате Германии. До этого долгое время Кейн играл за «Тоттенхэм».