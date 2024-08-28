Кейн назвал решение перейти в «Баварию» лучшим в жизни
Форвард «Баварии» Гарри Кейн оценил свое решение год назад стать игроком немецкого клуба.
«Стать частью «Баварии» — это лучшее решение в моей жизни. Я наслаждаюсь каждым моментом тут. Нам необходимо побеждать как команда», — цитирует слова Кейна derbyderbyderby.it.
В прошлом сезоне футболист не завоевал трофеи с клубом. «Бавария» стала третьей в чемпионате Германии. До этого долгое время Кейн играл за «Тоттенхэм».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Фрайбург
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Хайденхайм
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Боруссия Д
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Байер
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Хоффенхайм
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
7
|РБ Лейпциг
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
8
|Вердер
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Аугсбург
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Унион Б
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Майнц
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Хольштайн
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Боруссия М
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
14
|Вольфсбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
15
|Бохум
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
16
|Штутгарт
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
17
|Ст-Паули
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
18
|Айнтрахт Ф
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
Результаты / календарь
1 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|30.08
|21:30
|
Унион Б – Ст-Паули
|- : -
|31.08
|16:30
|
Бохум – Боруссия М
|- : -
|31.08
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
|- : -
|31.08
|16:30
|
Хольштайн – Вольфсбург
|- : -
|31.08
|16:30
|
Штутгарт – Майнц
|- : -
|31.08
|16:30
|
Вердер – Боруссия Д
|- : -
|31.08
|19:30
|
Байер – РБ Лейпциг
|- : -
|1.09
|16:30
|
Хайденхайм – Аугсбург
|- : -
|1.09
|18:30
|
Бавария – Фрайбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|3
|
|
Флориан Вирц
Байер
|2
|
|
Джейми Гиттенс
Боруссия Д
|2
|П
|
|
Митчелл Вайзер
Вердер
|2
|
|
Чуквубуике Адаму
Фрайбург
|1
|
|
Рами Бенсебаини
Боруссия Д
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Вилли Орбан
РБ Лейпциг
|1
|1
|0
|
|
Анду Келати
Хольштайн
|1
|0
|0
|
|
Чуквубуике Адаму
Фрайбург
|1
|0
|1
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