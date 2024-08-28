«Байер» вышел во второй раунд Кубка Германии
«Байер» в гостях обыграл «Карл Цейсс» в матче первого круга Кубка Германии — 1:0.
Единственный гол на 52-й минуте забил Йонас Хофманн.
Команда Хаби Алонсо вышла во второй круг Кубка Германии. «Байер» является действующим обладателем трофея — 25 мая леверкузенцы обыграли «Кайзерслаутерн» (1:0) в финале турнира в сезоне-2023/24.
Источник: Сетка Кубка Германии
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Фрайбург
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Хайденхайм
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Боруссия Д
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Байер
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Бавария
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Хоффенхайм
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
7
|РБ Лейпциг
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
8
|Вердер
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Аугсбург
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Унион Б
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Майнц
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Хольштайн
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Боруссия М
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
14
|Вольфсбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
15
|Бохум
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
16
|Штутгарт
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
17
|Ст-Паули
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
18
|Айнтрахт Ф
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
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34 тур
|30.08
|21:30
|
Унион Б – Ст-Паули
|- : -
|31.08
|16:30
|
Бохум – Боруссия М
|- : -
|31.08
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
|- : -
|31.08
|16:30
|
Хольштайн – Вольфсбург
|- : -
|31.08
|16:30
|
Штутгарт – Майнц
|- : -
|31.08
|16:30
|
Вердер – Боруссия Д
|- : -
|31.08
|19:30
|
Байер – РБ Лейпциг
|- : -
|1.09
|16:30
|
Хайденхайм – Аугсбург
|- : -
|1.09
|18:30
|
Бавария – Фрайбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|3
|
|
Флориан Вирц
Байер
|2
|
|
Джейми Гиттенс
Боруссия Д
|2
|П
|
|
Митчелл Вайзер
Вердер
|2
|
|
Чуквубуике Адаму
Фрайбург
|1
|
|
Рами Бенсебаини
Боруссия Д
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Вилли Орбан
РБ Лейпциг
|1
|1
|0
|
|
Анду Келати
Хольштайн
|1
|0
|0
|
|
Чуквубуике Адаму
Фрайбург
|1
|0
|1
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