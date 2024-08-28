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Сегодня, 21:09

«Байер» вышел во второй раунд Кубка Германии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Байер» в гостях обыграл «Карл Цейсс» в матче первого круга Кубка Германии — 1:0.

Единственный гол на 52-й минуте забил Йонас Хофманн.

Команда Хаби Алонсо вышла во второй круг Кубка Германии. «Байер» является действующим обладателем трофея — 25 мая леверкузенцы обыграли «Кайзерслаутерн» (1:0) в финале турнира в сезоне-2023/24.

Германия. Кубок. 1/32 финала
28 авг, 19:00. Ernst-Abbe-Sportfeld (Йена)
Карл Цейсс
0:1
Байер

Источник: Сетка Кубка Германии
Футбол
ФК Байер
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Фрайбург 1 1 0 0 3-1 3
2
 Хайденхайм 1 1 0 0 2-0 3
3
 Боруссия Д 1 1 0 0 2-0 3
4
 Байер 1 1 0 0 3-2 3
5
 Бавария 1 1 0 0 3-2 3
6
 Хоффенхайм 1 1 0 0 3-2 3
7
 РБ Лейпциг 1 1 0 0 1-0 3
8
 Вердер 1 0 1 0 2-2 1
9
 Аугсбург 1 0 1 0 2-2 1
10
 Унион Б 1 0 1 0 1-1 1
11
 Майнц 1 0 1 0 1-1 1
12
 Хольштайн 1 0 0 1 2-3 0
13
 Боруссия М 1 0 0 1 2-3 0
14
 Вольфсбург 1 0 0 1 2-3 0
15
 Бохум 1 0 0 1 0-1 0
16
 Штутгарт 1 0 0 1 1-3 0
17
 Ст-Паули 1 0 0 1 0-2 0
18
 Айнтрахт Ф 1 0 0 1 0-2 0
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30.08 21:30
Унион Б – Ст-Паули
 - : -
31.08 16:30
Бохум – Боруссия М
 - : -
31.08 16:30
Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
 - : -
31.08 16:30
Хольштайн – Вольфсбург
 - : -
31.08 16:30
Штутгарт – Майнц
 - : -
31.08 16:30
Вердер – Боруссия Д
 - : -
31.08 19:30
Байер – РБ Лейпциг
 - : -
1.09 16:30
Хайденхайм – Аугсбург
 - : -
1.09 18:30
Бавария – Фрайбург
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Джейми Гиттенс

Джейми Гиттенс

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 2
П
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Вердер

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Фрайбург

 1
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Боруссия Д

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И К Ж
Вилли Орбан

Вилли Орбан

РБ Лейпциг

 1 1 0
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Хольштайн

 1 0 0
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Фрайбург

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