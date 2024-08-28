«Байер» вышел во второй раунд Кубка Германии

«Байер» в гостях обыграл «Карл Цейсс» в матче первого круга Кубка Германии — 1:0.

Единственный гол на 52-й минуте забил Йонас Хофманн.

Команда Хаби Алонсо вышла во второй круг Кубка Германии. «Байер» является действующим обладателем трофея — 25 мая леверкузенцы обыграли «Кайзерслаутерн» (1:0) в финале турнира в сезоне-2023/24.