Левандовски хочет перейти в «Барселону» в ближайшие две недели

Форвард «Баварии» Роберт Левандоски хочет стать игроком «Барселоны» как можно быстрее, сообщает Diario Sport.

По данным источника, футболист не хочет предсезонные сборы с «Баварией». Также сообщается, что Жоан Лапорта пообещал Левандовскому сделать все чтобы трансфер осуществился. Сообщалось, что «Барселона» готова заплатить за нападающего до 50 миллионов евро.