Левандовски хочет перейти в «Барселону» в ближайшие две недели
Форвард «Баварии» Роберт Левандоски хочет стать игроком «Барселоны» как можно быстрее, сообщает Diario Sport.
По данным источника, футболист не хочет предсезонные сборы с «Баварией». Также сообщается, что Жоан Лапорта пообещал Левандовскому сделать все чтобы трансфер осуществился. Сообщалось, что «Барселона» готова заплатить за нападающего до 50 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Левандовски забил 46 мячей в 50 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его контракт с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Положение команд
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2
|Боруссия Д
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|0
|0
|0-0
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3
|Байер
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|0
|0
|0-0
|0
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4
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Унион Б
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|0
|0
|0-0
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6
|Фрайбург
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|0
|0
|0-0
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7
|Кельн
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|0
|0
|0-0
|0
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8
|Майнц
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Хоффенхайм
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Боруссия М
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|0
|0-0
|0
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11
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Вольфсбург
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Шальке
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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33 тур
34 тур
|5.08
|21:30
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Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|00:00
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Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|00:00
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Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|00:00
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Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|00:00
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Боруссия Д – Байер
|- : -
|6.08
|00:00
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Кельн – Шальке
|- : -
|6.08
|00:00
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Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|6.08
|00:00
|
Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|00:00
|
Вольфсбург – Вердер
|- : -
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