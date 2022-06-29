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Сегодня, 08:37

Левандовски хочет перейти в «Барселону» в ближайшие две недели

Виктория Кравченко
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Форвард «Баварии» Роберт Левандоски хочет стать игроком «Барселоны» как можно быстрее, сообщает Diario Sport.

По данным источника, футболист не хочет предсезонные сборы с «Баварией». Также сообщается, что Жоан Лапорта пообещал Левандовскому сделать все чтобы трансфер осуществился. Сообщалось, что «Барселона» готова заплатить за нападающего до 50 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Левандовски забил 46 мячей в 50 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Его контракт с мюнхенским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Роберт Левандовски
ФК Бавария
ФК Барселона
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