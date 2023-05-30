Павар хочет уйти из «Баварии» летом

Защитник Бенжамен Павар хочет летом покинуть «Баварию».

Как сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг, 27-летний игрок не намерен продлевать контракт, действующий до 2024 года. Игрок уже проинформировал клуб о своем решении.

Ранее сообщалось, что футболистом интересуются «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Интер».

В этом сезоне Павар провел 30 матчей за команду в бундеслиге, забив 4 гола и сделав 1 ассист.