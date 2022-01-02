Горецка: «Есть более важные вещи, чем деньги, это не самое главное при продлении контракта»
Полузащитник «Баварии» Леон Горецка рассказал о своем отношении к денежному вопросу при переговорах о продлении контракта.
«Прав ли Оливер Кан, говоря, что игра за «Баварию» ценнее, чем миллионы на банковском счету? Конечно, есть более важные вещи, чем деньги. Когда говорят, что игроки при переговорах выбивают все до последнего евро, то они ошибаются. Деньги — не главный вопрос при продлении контракта. Например, мне важно идентифицировать себя с клубом. Мы много выиграли за последние два года, потому что здесь было создано что-то особенное. Чтобы бороться за титулы на таком уровне, нужно, чтобы твои одноклубники били не просто коллегами, а настоящими друзьями, этого не купить ни за какие деньги», — приводит официальный сайт «Баварии» слова Горецки.
Горецка выступает за «Баварию» с июля 2018 года, в сентябре 2021 года 26-летний немец подписал новый контракт с клубом до конца июня 2026 года.
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Дополнительная информация:
https://fcbayern.com/de/news/2022/01/leon-goretzka-ueber-das-mittelfeldspiel-des-fc-bayern-dem-gegner-keine-luft-zum-atmen-geben
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