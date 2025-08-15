Футбол
15 августа, 23:45

«Арминия» в концовке вырвала победу над «Вердером» в Кубке Германии

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Арминия» на своем поле обыграла «Вердер» в матче 1/32 финала Кубка Германии — 1:0.

Победный гол на 90+3-й минуте забил Исайя Янг.

Гости с 54-й минуты играли в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Леонардо Биттенкурт.

Кубок Германии. 1/32 финала.
15 августа, 21:45. Schuco-Arena (Билефельд)
Арминия
1:0
Вердер

