«Байер» разгромил в Кубке Германии «Зонненхоф» в первом матче под руководством тен Хага

«Байер» на выезде победил «Зонненхоф» в матче 1/32 финала Кубка Германии — 4:0.

По одному голу забили Патрик Шик (32-я минута), Артур (74-я), Кристиан Кофане (84-я) и Алекс Гримальдо (пенальти, 87-я).

Гости доигрывали матч вдевятером — на 67-й минуте вторую желтую карточку получил Волкан Целикташ, а на 82-й удалили Мерта Ташделена.

«Байер» провел первый матч под руководством бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. Он сменил в немецком клубе Хаби Алонсо, который возглавил мадриский «Реал».