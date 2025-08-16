Коман — после ухода из «Баварии»: «Этот клуб навсегда останется частью меня»

Полузащитник Кингсли Коман прокомментировал свой переход из «Баварии» в «Аль-Наср».

«Трудно поверить, что прошло почти 10 лет с тех пор, как я в 19 лет впервые поселился в Мюнхене. За это время мне посчастливилось разделить незабываемые воспоминания и успех с этим невероятным клубом — девять титулов в бундеслиге, шесть Суперкубков, три Кубка Германии, клубный чемпионат мира и, прежде всего, момент моей самой большой гордости — забитый победный гол в финале Лиги чемпионов 2020 года в Лиссабоне.

Этот клуб навсегда останется частью меня, и я желаю «Баварии» только дальнейших успехов в предстоящих сезонах. От всего сердца благодарю вас», — написал 29-летний француз в соцсети.

Коман играл за «Баварию» с 2017 года. В 339 матчах он забил 72 гола и сделал 71 результативную передачу.

Полузащитник подписал контракт с «Аль-Насром» до 30 июня 2028 года.