41-летний Писарро завершил карьеру

Нападающий «Вердера» Клаудио Писарро объявил о завершении карьеры. 41-летний нападающий остался в запасе на ответный матч за место в бундеслиге против «Хайденхайма» (2:2).

После финального свистка игроки бременцев проводили перуанца, покачав его на руках.

Клаудио Писарро перешел в «Вердер» в 1999 году из перуанского «Альянса Лима». В 2001-м он присоединился к «Баварии», позднее выступал за «Челси», а в 2008 году вернулся в «Вердер». В 2012 году Писарро снова перешел в «Баварию», в 2015-м в третий раз стал футболистом «Вердера», а после сезона-2017/18 в «Кельне» пришел в «Вердер» в четвертый раз.

Писарро со 153 мячами является лучшим бомбардиром в истории бременского клуба. В немецкой бундеслиге он идет шестым по голам (197) и вторым среди легионеров (лучший — Роберт Левандовски, 236 мячей).