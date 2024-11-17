Вратарь московского «Динамо» Лещук назвал «Амкал» хорошим соперником

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук оценил игру медийной команды «Амкала».

— Удивлен такому сопротивлению от «Амкала»?

— Хороший соперник. Все ребята бывшие футболисты. Хорошая игра получается. С Катричем вместе играли в молодежной команде.

— Слышал, что «Динамо» находится под нагрузками?

— Да, было три дня хороших нагрузок. До сих пор ноги болят после зала.

В воскресенье, 17 ноября, «Динамо» и «Амкал» на «ВТБ Арене» в Москве проводят товарищеский матч.