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Сегодня, 18:02

«Динамо» оплатит лечение получившему травму игроку «Амкала» Костюкову

Алина Савинова
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Московское «Динамо» сделало заявление по поводу ситуации с травмой нападающего «Амкала» Степана Костюкова в товарищеском матче.

25-летний игрок медиакоманды получил повреждение на 15-й минуте встречи после контакта с голкипером бело-голубых Андреем Кудравцом. Его унесли с поля на носилках.

«Степа Костюков получил серьезную травму в эпизоде у наших ворот. «Динамо» возьмет на себя лечение и окажет необходимую помощь. Желаем игроку «Амкала» сил и скорейшего восстановления», — говорится в заявлении московского клуба.

Матч между «Динамо» и «Амкалом» проходит в воскресенье на «ВТБ Арене» в Москве.

Источник: https://t.me/fcdynamo/27970
Футбол
ФК Амкал
ФК Динамо (Москва)
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