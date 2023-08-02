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Сегодня, 16:24

«Бавария» обыграла «Ливерпуль» в товарищеском матче

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Ливерпуль» — «Бавария» — 3:4.
Фото AFP

«Ливерпуль» проиграл «Баварии» в товарищеском матче — 3:4. Игра прошла в Сингапуре на стадионе «Национальный».

В составе английского клуба голами отметились Коди Гакпо (2-я минута), Вирджил ван Дейк (28-я) и Луис Диас (66-я). За немецкий клуб забили Серж Гнабри (33-я), Лерой Сане (42-я), Йосип Станишич (80-я) и Франс Кретциг (90+1-я).

Следующий товарищеский матч «Ливерпуль» проведет 7 августа против клуба «Дармштадт 98», а «Бавария» в этот же день сыграет с «Монако».

Футбол
ФК Бавария
ФК Ливерпуль
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