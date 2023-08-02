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Сегодня, 13:30

«Ливерпуль» — «Бавария»: смотреть прямую трансляцию матча (видео онлайн)

Прямая трансляция матча «Ливерпуль» — «Бавария» начнется в 14.30 мск
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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ФК «Бавария».
Фото AFP

В среду, 2 августа, на стадионе «Национальный» в Сингапуре пройдет товарищеский матч «Ливерпуль» — «Бавария». Начало — в 14.30 (мск).

Смотреть видеотрансляцию игры «Ливерпуль» — «Бавария» можно будет в прямом эфире бесплатно в соцсети ВКонтакте.

В рамках предсезонной подготовки «Бавария» в двух последних товарищеских матчах уступила 1:2 «Манчестер Сити» и обыграла 1:0 «Кавасаки». «Ливерпуль» провел несколько контрольных встреч, в последней из которых разгромил 4:0 «Лестер».

Матчи и турниры топ-клубов Европы: расписание и результаты игр перед сезоном.

Футбол
ФК Бавария
ФК Ливерпуль
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