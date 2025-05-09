Футбол
9 мая, 16:23

Экс-игрок «Барселоны» Глеб поделился ожиданиями от матча Белоруссии с Казахстаном

Ана Горшкова
Корреспондент

Экс-полузащитник «Арсенала», «Барселоны» и сборной Белоруссии Александр Глеб рассказал, чего ждет от предстоящей игры против Казахстана.

«Это товарищеский матч, поэтому в первую очередь для тренерского штаба будет важно посмотреть на форму ребят. Необходимо дать шанс новым футболистам и наладить взаимодействия перед следующим этапом. А прогнозировать что-то сложно — шансы 50/50.

На мой взгляд, сборные Белоруссии и Казахстана примерно равны. Команды с характером, которые будут стараться выиграть, но хотелось бы, чтобы эмоции не били через край. Пусть все обойдется без травм, ведь каждый хочет посмотреть на своих игроков и предоставить возможность проявить себя. Будем надеяться на зрелищную игру. В позапрошлом цикле Казахстан сделал шаг вперед», — приводит слова Глеба Meta-ratings.kz.

5 июня сборная Казахстана проведет товарищескую встречу с Белоруссией. Ранее команды встречались друг с другом 7 раз.

Источник: Meta-ratings.kz
Александр Глеб
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная Казахстана по футболу
