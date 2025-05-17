Матч легенд ЦСКА и сборной Кубка УЕФА 2005: время начала и где смотреть трансляцию

В воскресенье, 18 мая состоится матч легенд ЦСКА и сборной Кубка УЕФА 2005. FONBET Первый Еврокубок пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Игра посвящена 20-летию победы армейцев в Кубке УЕФА. В сезоне-2004/2005 московская команда победила в финале турнира «Спортинг» со счетом 3:1.

В прямом эфире трансляцию покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно в ретрансляции федерального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

В составе ЦСКА под руководством Валерия Газзаева сыграют: Игорь Акинфеев, Алексей и Василий Березуцкие, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков, Чиди Одиа, Вагнер Лав, Даниэл Карвальо и другие.

Состав сборной Кубка будет сформирован из звезд мирового футбола, игравших против армейцев в той еврокубковой кампании. Известно, что в Москву приедет ивуарийский нападающий Дидье Дрогба.