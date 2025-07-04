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«Динамо» — «Партизан»: трансляция матча начнется в 19.00 мск

«Динамо» сыграет с «Партизаном» в товарищеском матче 4 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Даниил Фомин (ФК «Динамо»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Динамо» сыграет с «Партизаном» в товарищеском матче в рамках Betboom Братского Кубка 2025 в пятницу, 4 июля. Игра состоится на «ВТБ Арене» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Динамо» — «Партизан» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть встречу можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Товарищеские матчи. Клубы. .
04 июля 2025, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
3:1
Партизан

Братский кубок 2025 пройдет с 30 июня по 5 июля. В предсезонном турнире принимают участие ЦСКА, «Партизан», «Динамо» и ОФК.

Приобрести билеты на игру можно на сайте «ВТБ Арены».

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