Сака: «Видны цели Тухеля и то, какой он хочет видеть игру сборной Англии»

Нападающий сборной Англии Букайо Сака после победы над Уэльсом (3:0) в товарищеском матче отметил, что рад вернуться в национальную команду.

«Давно не играл, пропустил несколько сборов. Здорово вернуться. Это значит для меня много. Нам нужно было проявить терпение против Уэльса, и мы его проявили. Видны цели тренера и то, какой он хочет видеть игру сборной Англии. Тухель очень четко дает понять, чего хочет от команды. Мы это показали сегодня, может быть, не так ярко в конце игры», — цитирует BBC Сака.

Во вторник, 14 октября, сборная Англии сыграет против Латвии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026.