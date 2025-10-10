Тухель — о болельщиках сборной Англии: «Я был разочарован»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель после победы над Уэльсом (3:0) в товарищеском матче посетовал на пассивность болельщиков.

«Я люблю английский футбол, люблю английских футбольных болельщиков и ту поддержку, которую они оказывают, но я думаю, что атмосфера на поле не соответствовала игре. В Сербии у нас была отличная поддержка, но [здесь] мы вели со счетом 3:0 уже через 20 минут, мы выигрывали мяч за мячом, и я подумал, почему крыша все еще на стадионе? В том-то и дело, что ничего особенного.

Мы снова сделаем все, чтобы быть заразительными, в этом нет никаких проблем. Я уверен, что мы заставим всех работать — это зависит от нас. Но сегодня вечером я был немного разочарован», — сказал немецкий специалист на пресс-конференции.

Следующий матч сборная Англии проведет 14 октября в отборочном турнире чемпионата мира-2026 против команды Латвии.