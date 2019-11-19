Бразилия разгромила Корею в товарищеском матче

Бразилия победила Корею в контрольном матче — 3:0. Голами отметились Лукас Пакета, Филиппе Коутинью и Данилу. Игра прошла в ОАЭ.

Товарищеский матч

Бразилия — Корея — 3:0 (2:0)

Голы: Лукас Пакета, 9 (1:0). Коутинью, 36 (2:0). Данилу, 60 (3:0).

Бразилия: Алиссон, Данилу, Маркиньюс, Эдер Милитау, Лоди (Эмерсон, 88), Артур (Дуглас Луис, 80), Коутинью, Лукас Пакета (Роберту Фирмину, 84), Фабинью, Габриэл Жезус (Родригу, 88), Ришарлисон.