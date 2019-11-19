Белоруссия с Мартыновичем и Поляковым проиграла Черногории
Черногория победила Белоруссию в товарищеском матче — 2:0.
В стартовом составе белорусов на поле вышли защитник «Краснодара» Александр Мартынович, игрок обороны «Урала» Денис Поляков, бывший хавбек «Крыльев Советов», «Динамо» и «Оренбурга» Станислав Драгун, бывший полузащитник «Рубина» Сергей Кисляк, экс-хавбек «Волги» Игорь Стасевич, экс-форвард «Балтики» Максим Скавыш. На замену в числе прочих выходили бывший футболист «Динамо», «Томи» и «Оренбурга» Павел Нехайчик и выступавший ранее за «Анжи» Иван Маевский.
Товарищеский матч
Черногория — Белоруссия — 2:0 (2:0)
Голы: Мугоша, 9 (1:0). Хакшабанович, 14 (2:0).
Черногория: Шаркич, Симич (Копитович, 63), Вуячич, Вешович, Распопович, Вукчевич (Хочко, 63. Булатович, 77), Янкович, Кояшевич (Лагатор, 73), Хакшабанович (Йовович, 77), Больевич, Мугоша (Бечирай, 72).
Белоруссия: Черник, Мартынович (Павловец, 46), Веретило, Сачивко, Поляков (Золотов, 46), Кисляк, Стасевич (Бессмертный, 46), Драгун (Маевский, 46), Яблонский, Скавыш (Лаптев, 75), Лисакович (Нехайчик, 58).
Предупреждения: Кисляк, 25. Вуячич, 51. Бессмертный, 90+1.
Судья: Фарруджа (Мальта).
19 ноября. Подгорица. Стадион «Градски».